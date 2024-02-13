Бешененко Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Валентин Иванович

Место рождения

г.Таганрог

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Иван Иванович

Мать: Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий Кожевенного завода
Образование
Неизвестно
начальное
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: сахарный диабет
Похороны
Неизвестно

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