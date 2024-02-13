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Бешененко Юрий Иванович

Место рождения

г.Таганрог

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Иван Иванович

Мать: Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Бешененко (Сокольченко) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко (Сокольченко) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко (Дурбанова) Галина Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко (Дурбанова) Галина Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: андертерит
Похороны
Неизвестно

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