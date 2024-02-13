Бешененко Юрий Иванович
Место рожденияг.Таганрог
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ищенко (Бешененко) Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Бешененко (Сокольченко) Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бешененко (Дурбанова) Галина Иосифовна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: андертерит
Похороны
Неизвестно