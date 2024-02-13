Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна

Место рождения

предположительно с.Алексеевка Ростовской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарожный Иван

Мать: Нарожная Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Юрий Иванович

Отец ребёнка: Бешененко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Валентин Иванович

Отец ребёнка: Бешененко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: основка сердца
Похороны
Неизвестно

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