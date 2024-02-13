Бешененко (Нарожная) Валентина Ивановна
Место рожденияпредположительно с.Алексеевка Ростовской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарожный Иван
Мать: Нарожная Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бешененко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешененко Валентин Иванович
Отец ребёнка: Бешененко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: основка сердца