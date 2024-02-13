Бешененко Иван Егорович
Место рожденияс, Залевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бешененко Егор I Иванович
Мать: Бешененко Анастасия I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бешененко Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно