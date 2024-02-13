Бешененко Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко Иван Егорович

Место рождения

с, Залевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Между 1860 и 1865 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бешененко Егор I Иванович

Мать: Бешененко Анастасия I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Федор Иванович

Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бешененко Иван Иванович

Мать ребёнка: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бешененко (Неизвестно) Анюна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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