Духовский Виталий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1927
Дата смерти?.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927
Рождение ребёнка
02.?.1952
Сын: Духовский Дмитрий
Мать ребёнка: Духовская Валентина
Рождение ребёнка
22.05.1958
Дочь: Гончар (hanchar) Алла Витальевна
Мать ребёнка: Духовская Валентина
г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
29.07.1960
Дочь: Царик Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Духовская Валентина
г. Столин, Брестская область, РБ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Духовская Валентина
Смерть
?.08.2006
г. Столин, Брестская область, РБ