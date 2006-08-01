Духовский Виталий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духовский Виталий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1927

Дата смерти

?.08.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1927

Отец: Духовский Иван Александрович

Мать: Духовская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
02.?.1952

Сын: Духовский Дмитрий

Мать ребёнка: Духовская Валентина

Рождение ребёнка
22.05.1958

Дочь: Гончар (hanchar) Алла Витальевна

Мать ребёнка: Духовская Валентина

г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
29.07.1960

Дочь: Царик Людмила Витальевна

Мать ребёнка: Духовская Валентина

г. Столин, Брестская область, РБ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духовская Валентина

Смерть
?.08.2006
г. Столин, Брестская область, РБ
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