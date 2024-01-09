Духовский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.?.1952
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1952
Отец: Духовский Виталий Иванович
Мать: Духовская Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник Татьяна
Мать ребёнка: Духовская Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духовский Сергей
Мать ребёнка: Духовская Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Духовская Вера
Смерть
2017
г. Столин, Брестская область, РБ