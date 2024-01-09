Духовский Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духовский Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.?.1952

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.?.1952

Отец: Духовский Виталий Иванович

Мать: Духовская Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельник Татьяна

Мать ребёнка: Духовская Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духовский Сергей

Мать ребёнка: Духовская Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Духовская Вера

Смерть
2017
г. Столин, Брестская область, РБ
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