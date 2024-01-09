Духовская (Петрович) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духовская (Петрович) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1929

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929

Отец: Петрович Иван Алексеевич

Мать: Петрович Мария Антоновна

Рождение ребёнка
02.?.1952

Сын: Духовский Дмитрий

Отец ребёнка: Духовский Виталий Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1958

Дочь: Гончар (hanchar) Алла Витальевна

Отец ребёнка: Духовский Виталий Иванович

г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
29.07.1960

Дочь: Царик Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Духовский Виталий Иванович

г. Столин, Брестская область, РБ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духовский Виталий Иванович

Смерть
2006
г. Столин, Брестская область, РБ
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