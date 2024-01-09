Духовская (Петрович) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1929
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1929
Отец: Петрович Иван Алексеевич
Мать: Петрович Мария Антоновна
Рождение ребёнка
02.?.1952
Сын: Духовский Дмитрий
Отец ребёнка: Духовский Виталий Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1958
Дочь: Гончар (hanchar) Алла Витальевна
Отец ребёнка: Духовский Виталий Иванович
г. Столин, Брестская область, РБ
Рождение ребёнка
29.07.1960
Дочь: Царик Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Духовский Виталий Иванович
г. Столин, Брестская область, РБ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006
г. Столин, Брестская область, РБ