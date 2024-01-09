Петрович Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти18.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.03.1924
Дочь: Лобачёва Зина
Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
18.11.1926
Дочь: Нестюк Нина
Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Духовская Валентина
Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
05.12.1932
Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич
Смерть
18.01.1987
д. Песочное Копыльский р-он