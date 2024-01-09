Петрович Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Мария Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

18.01.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1924

Дочь: Лобачёва Зина

Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
18.11.1926

Дочь: Нестюк Нина

Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Духовская Валентина

Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
05.12.1932

Сын: Петрович Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Петрович Иван Алексеевич

Смерть
18.01.1987
д. Песочное Копыльский р-он
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