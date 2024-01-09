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Петрович Иван Алексеевич

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Место рождения

местечко Песочное Копыльский р-он, Беларусь

Дата рождения

24.05.1898

Дата смерти

25.01.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1898

Отец: Петрович Алексей

Мать: Петрович Юлия

местечко Песочное Копыльский р-он, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.1924

Дочь: Лобачёва Зина

Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна

Рождение ребёнка
18.11.1926

Дочь: Нестюк Нина

Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна

Рождение ребёнка
10.02.1929

Дочь: Духовская Валентина

Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна

Рождение ребёнка
05.12.1932

Сын: Петрович Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна

Смерть
25.01.1994
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