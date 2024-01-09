Петрович Иван Алексеевич
Место рожденияместечко Песочное Копыльский р-он, Беларусь
Дата рождения24.05.1898
Дата смерти25.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1898
Отец: Петрович Алексей
Мать: Петрович Юлия
местечко Песочное Копыльский р-он, Беларусь
Рождение ребёнка
02.03.1924
Дочь: Лобачёва Зина
Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна
Рождение ребёнка
18.11.1926
Дочь: Нестюк Нина
Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна
Рождение ребёнка
10.02.1929
Дочь: Духовская Валентина
Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна
Рождение ребёнка
05.12.1932
Мать ребёнка: Петрович Мария Антоновна
Смерть
25.01.1994