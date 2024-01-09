Духовская Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духовская Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Духовский Дмитрий (Диодор) Иванович

Отец ребёнка: Духовский Иван Александрович

Белорусская ССР, Бобруйская обл., Копыльский р-н, м. Тимковичи
Рождение ребёнка
10.02.1927

Сын: Духовский Виталий Иванович

Отец ребёнка: Духовский Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Духовский Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духовский Иван Александрович

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