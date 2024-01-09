Духовская Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Духовский Дмитрий (Диодор) Иванович
Отец ребёнка: Духовский Иван Александрович
Белорусская ССР, Бобруйская обл., Копыльский р-н, м. Тимковичи
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Духовский Виталий Иванович
Отец ребёнка: Духовский Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Духовский Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно