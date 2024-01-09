Духовский Иван Александрович
Место рожденияГродненская губ., Бельский у., с.Бельковицино священник Родился в семье священнослужителя
Дата рождения01.12.1887
Дата смерти17.12.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1887
Отец: Духовский Александр
Гродненская губ., Бельский у., с.Бельковицино священник Родился в семье священнослужителя
Рождение ребёнка
1923
Сын: Духовский Дмитрий (Диодор) Иванович
Мать ребёнка: Духовская Мария Васильевна
Белорусская ССР, Бобруйская обл., Копыльский р-н, м. Тимковичи
Рождение ребёнка
10.02.1927
Сын: Духовский Виталий Иванович
Мать ребёнка: Духовская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Духовская Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
17.12.1937
около пос. Дубовка, северо-восточнее от Воронежа
Причина смерти: Репрессирован, был расстрелян . Дело № 19892 | Открытый список Жертвы политического террорав СССР | https://ru.openlist.wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%... Показать все