Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1875

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1875

Отец: Сальков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1898

Сын: Кирсанов Александр Генерал-Майор Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Кирсанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кирсанов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич

Рождение ребёнка
03.12.1905

Сын: Кирсанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Константинова (Кирсанова) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич

Рождение ребёнка
18.12.1911

Сын: Кирсанов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич

Рождение ребёнка
16.06.1914

Сын: Кирсанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич

Смерть
1958

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