Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1875
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1875
Отец: Сальков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1898
Сын: Кирсанов Александр Генерал-Майор Васильевич
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Кирсанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кирсанов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич
Рождение ребёнка
03.12.1905
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Константинова (Кирсанова) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич
Рождение ребёнка
18.12.1911
Сын: Кирсанов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич
Рождение ребёнка
16.06.1914
Сын: Кирсанов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кирсанов Василий Ильич
Смерть
1958