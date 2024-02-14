Кирсанов Николай Васильевич
Место рожденияг. Казань
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиОколо 2013
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Военная награда
Неизвестно
Кирсанов Николай Васильевич Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1902 Дата поступления на службу: __.12.1941 Место призыва: Раменский РВК, Московская обл., Раменский р-н... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1937
Сын: Кирсанов Александр
Мать ребёнка: Кирсанова (Валтышева) Анисья
Рождение ребёнка
26.09.1939
Рождение ребёнка
05.02.1947
Рождение ребёнка
25.09.1955
Смерть
Около 2013