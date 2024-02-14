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Кирсанов Николай Васильевич

Место рождения

г. Казань

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Около 2013

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Кирсанов Василий Ильич

Мать: Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна

Военная награда
Неизвестно
Кирсанов Николай Васильевич Медаль «За боевые заслуги» Наградной документ Дата рождения: __.__.1902 Дата поступления на службу: __.12.1941 Место призыва: Раменский РВК, Московская обл., Раменский р-н... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1937

Сын: Кирсанов Александр

Мать ребёнка: Кирсанова (Валтышева) Анисья

Рождение ребёнка
26.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова (Валтышева) Анисья

Рождение ребёнка
05.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова (Валтышева) Анисья

Рождение ребёнка
25.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова (Валтышева) Анисья

Смерть
Около 2013

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