Кирсанов Александр Генерал-Майор Васильевич
Место рожденияг. Казань, Татарстан
Дата рождения11.12.1898
Дата смерти16.11.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1898
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирсанова Елена
Военная награда
Неизвестно
Кирсанов Александр Васильевич Генерал-майор. __.__.1898 Татарская АССР, Казанская обл., г. Казань. Сводная картотека Перечень наград 02.12.1942 Орден Красного Знамени 22.12.1942 Медаль «За оборону Ст... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирсанова Елена
Смерть
16.11.1994
Похороны
Неизвестно