Кирсанов Александр Генерал-Майор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанов Александр Генерал-Майор Васильевич

Место рождения

г. Казань, Татарстан

Дата рождения

11.12.1898

Дата смерти

16.11.1994

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1898

Отец: Кирсанов Василий Ильич

Мать: Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова Елена

Военная награда
Неизвестно
Кирсанов Александр Васильевич Генерал-майор. __.__.1898 Татарская АССР, Казанская обл., г. Казань. Сводная картотека Перечень наград 02.12.1942 Орден Красного Знамени 22.12.1942 Медаль «За оборону Ст... Показать все
Рождение ребёнка
26.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова Елена

Смерть
16.11.1994
Похороны
Неизвестно

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