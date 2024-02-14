Константинова (Кирсанова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Кирсанова) Антонина Васильевна

Место рождения

г.Казань

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кирсанов Василий Ильич

Мать: Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Николай

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Николай

Рождение ребёнка
23.04.1938

Сын: Инкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Инкин Иван

Бракосочетание
1942

Муж: Инкин Иван

Рождение ребёнка
29.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инкин Иван

Смерть
Неизвестно

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