Константинова (Кирсанова) Антонина Васильевна
Место рожденияг.Казань
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константинов Николай
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Николай
Рождение ребёнка
23.04.1938
Отец ребёнка: Инкин Иван
Бракосочетание
1942
Муж: Инкин Иван
Рождение ребёнка
29.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Инкин Иван
Смерть
Неизвестно