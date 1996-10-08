Кирсанов Петр Васильевич
Место рожденияг.Казань
Дата рождения03.12.1905
Дата смерти08.10.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1905
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирсанова (Белая) Вера
Рождение ребёнка
04.09.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирсанова (Белая) Вера
Рождение ребёнка
16.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирсанова (Белая) Вера
Смерть
08.10.1996
Похороны
Неизвестно