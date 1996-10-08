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Кирсанов Петр Васильевич

Место рождения

г.Казань

Дата рождения

03.12.1905

Дата смерти

08.10.1996

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1905

Отец: Кирсанов Василий Ильич

Мать: Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова (Белая) Вера

Рождение ребёнка
04.09.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова (Белая) Вера

Рождение ребёнка
16.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова (Белая) Вера

Смерть
08.10.1996
Похороны
Неизвестно

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