Кирсанов Константин Васильевич
Место рожденияг.Казань
Дата рождения18.12.1911
Дата смерти?.01.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирсанова (Глухова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирсанова (Глухова) Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.2002