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Кирсанов Константин Васильевич

Место рождения

г.Казань

Дата рождения

18.12.1911

Дата смерти

?.01.2002

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911

Отец: Кирсанов Василий Ильич

Мать: Кирсанова (Салькова) Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова (Глухова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова (Глухова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирсанова (Глухова) Лидия

Смерть
?.01.2002

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