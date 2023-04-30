Прасковья Иванова
Место рождениядер. Коптево
Дата рождения1720
Дата смерти1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1732 ст.
Муж: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
08.06.1735 ст.
Сын: Прокофий Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1738
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1741
Сын: Абрам Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1743
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
07.03.1749 ст.
Сын: Ефрем Иванов
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марья Иванова
Отец ребёнка: Иван Григорьев
Смерть
1785