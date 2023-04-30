Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Иванова

Прасковья Иванова

Место рождения

дер. Коптево

Дата рождения

1720

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Коптево
Бракосочетание
28.01.1732 ст.

Муж: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1735 ст.

Сын: Прокофий Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Абрам Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1749 ст.

Сын: Ефрем Иванов

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марья Иванова

Отец ребёнка: Иван Григорьев

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1785
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close