Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения1715
Дата смерти16.06.1759 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Григорий Фёдоров
Мать: Агафья Степанова
Бракосочетание
28.01.1732 ст.
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1735 ст.
Сын: Прокофий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1741
Сын: Абрам Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1743
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
07.03.1749 ст.
Сын: Ефрем Иванов
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
16.06.1759 ст.