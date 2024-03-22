Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьев

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1715

Дата смерти

16.06.1759 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Григорий Фёдоров

Мать: Агафья Степанова

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1732 ст.

Жена: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.06.1735 ст.

Сын: Прокофий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Абрам Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.03.1749 ст.

Сын: Ефрем Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
16.06.1759 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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