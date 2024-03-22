Прокофий Иванов
Место рождения
Дата рождения08.06.1735 ст.
Дата смерти1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1735 ст.
Отец: Иван Григорьев
Мать: Прасковья Иванова
Бракосочетание
08.10.1753 ст.
Жена: Авдотья Иевлева
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устинья Прокофьева
Мать ребёнка: Авдотья Иевлева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агафья Прокофьева
Мать ребёнка: Авдотья Иевлева
Рождение ребёнка
04.06.1768 ст.
Сын: Митрофан Прокофьев
Мать ребёнка: Авдотья Иевлева
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Прокофьева
Мать ребёнка: Авдотья Иевлева
Смерть
1809