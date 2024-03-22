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Прокофий Иванов

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

08.06.1735 ст.

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1735 ст.

Отец: Иван Григорьев

Мать: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.10.1753 ст.

Жена: Авдотья Иевлева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устинья Прокофьева

Мать ребёнка: Авдотья Иевлева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агафья Прокофьева

Мать ребёнка: Авдотья Иевлева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1768 ст.

Сын: Митрофан Прокофьев

Мать ребёнка: Авдотья Иевлева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Прокофьева

Мать ребёнка: Авдотья Иевлева

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1809
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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