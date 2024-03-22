Авдотья Иевлева
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1797
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иев Сидоров
Бракосочетание
08.10.1753 ст.
Муж: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устинья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Агафья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
04.06.1768 ст.
Сын: Митрофан Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Прокофьева
Отец ребёнка: Прокофий Иванов
Смерть
1797