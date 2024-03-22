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Авдотья Иевлева

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1737

Дата смерти

1797

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иев Сидоров

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
08.10.1753 ст.

Муж: Прокофий Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устинья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Агафья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1768 ст.

Сын: Митрофан Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Прокофьева

Отец ребёнка: Прокофий Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1797
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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