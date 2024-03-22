Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Иван Григорьев
Мать: Прасковья Иванова
Бракосочетание
До 1763
Жена: Лукерья Герасимова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Зиновия Иванова
Мать ребёнка: Лукерья Герасимова
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Маланья Иванова
Мать ребёнка: Лукерья Герасимова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Степанида Иванова
Мать ребёнка: Лукерья Герасимова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Лукерья Герасимова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Фома Иванов
Мать ребёнка: Лукерья Герасимова
Смерть
1803