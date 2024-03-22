Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Иванов

Иван Иванов

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Иван Григорьев

Мать: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1763

Жена: Лукерья Герасимова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Зиновия Иванова

Мать ребёнка: Лукерья Герасимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Маланья Иванова

Мать ребёнка: Лукерья Герасимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Степанида Иванова

Мать ребёнка: Лукерья Герасимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Лукерья Герасимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Фома Иванов

Мать ребёнка: Лукерья Герасимова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1803
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close