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Лукерья Герасимова

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Герасим Иванов

Мать: Фекла Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1763

Муж: Иван Иванов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Зиновия Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Маланья Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрёна Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Фома Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1784
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область