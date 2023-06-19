Лукерья Герасимова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Герасим Иванов
Мать: Фекла Степанова
Бракосочетание
До 1763
Муж: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Зиновия Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Маланья Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрёна Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Фома Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
1784