Гуща Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения1700
Дата смерти07.11.1771 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Гуща Иван Сергеев
Мать: Дарья
Место жительства
1725
Бракосочетание
До 1730
Жена: Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Марья Герасимова
Мать ребёнка: Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Гуща Егор Герасимов
Мать ребёнка: Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Дарья Герасимова
Мать ребёнка: Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Лукерья Герасимова
Мать ребёнка: Фекла Степанова
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Авдотья Герасимова
Мать ребёнка: Фекла Степанова
Смерть
07.11.1771 ст.