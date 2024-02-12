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Гуща Герасим Иванов

Место рождения

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1700

Дата смерти

07.11.1771 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Гуща Иван Сергеев

Мать: Дарья

Новое, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
1725
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1730

Жена: Фекла Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Марья Герасимова

Мать ребёнка: Фекла Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Сын: Гуща Егор Герасимов

Мать ребёнка: Фекла Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Дарья Герасимова

Мать ребёнка: Фекла Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Лукерья Герасимова

Мать ребёнка: Фекла Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Авдотья Герасимова

Мать ребёнка: Фекла Степанова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.11.1771 ст.
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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