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Абрам Иванов

Место рождения

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Иван Григорьев

Мать: Прасковья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1759

Жена: Наталья Иванова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Ларион Абрамов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Василий Абрамов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Абрамова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Абрамова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Тимофей Абрамов

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Фекла Абрамова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Абрамова

Мать ребёнка: Наталья Иванова

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1807
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область