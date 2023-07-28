Абрам Иванов
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Иван Григорьев
Мать: Прасковья Иванова
Бракосочетание
До 1759
Жена: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ларион Абрамов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Василий Абрамов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Абрамова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Абрамова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Тимофей Абрамов
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Фекла Абрамова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Абрамова
Мать ребёнка: Наталья Иванова
Смерть
1807