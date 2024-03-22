Наталья Ильина
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Илья Максимов
Мать: Устинья Семёнова
Бракосочетание
04.07.1757 ст.
Муж: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ларион Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Василий Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Настасья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1768
Сын: Тимофей Абрамов
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Фекла Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Абрамова
Отец ребёнка: Абрам Иванов
Смерть
Неизвестно