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Наталья Ильина

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Илья Максимов

Мать: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
04.07.1757 ст.

Муж: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ларион Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Василий Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Настасья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Тимофей Абрамов

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Фекла Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Абрамова

Отец ребёнка: Абрам Иванов

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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