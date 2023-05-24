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Илья Максимов

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1697

Дата смерти

1759

Пол

Мужской

Отец

1673 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1707 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Максим Евдокимов

Мать: не указана

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
В первой ревизии ошибочно назван Ильёй Дмитриевым, далее ошибка была повторена в следующих переписях. Исправлено на основании исповедных росписей, метрических книг и отказной книги 1755 года.
Бракосочетание
До 1725

Жена: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1726 ст.

Сын: Давид Ильин

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Катерина Ильина

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Семён Ильин

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1733 ст.

Сын: Борис Ильин

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Наталья Ильина

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Устин Ильин

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Авдотья Ильина

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Агафья Ильина

Мать ребёнка: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
1759
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

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