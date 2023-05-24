Илья Максимов
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Максим Евдокимов
Мать: не указана
В первой ревизии ошибочно назван Ильёй Дмитриевым, далее ошибка была повторена в следующих переписях. Исправлено на основании исповедных росписей, метрических книг и отказной книги 1755 года.
Бракосочетание
До 1725
Жена: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
26.06.1726 ст.
Сын: Давид Ильин
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Катерина Ильина
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Семён Ильин
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
24.07.1733 ст.
Сын: Борис Ильин
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Наталья Ильина
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Устин Ильин
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Авдотья Ильина
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Агафья Ильина
Мать ребёнка: Устинья Семёнова
Смерть
1759