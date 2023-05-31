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Семён Ильин

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Илья Максимов

Мать: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
01.07.1765 ст.

Жена: Матрёна Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1770 ст.

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1774 ст.

Сын: Антон Семёнов

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1779 ст.

Сын: Кузьма Семёнов

Мать ребёнка: Матрёна Васильева

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно

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