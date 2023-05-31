Семён Ильин
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Илья Максимов
Мать: Устинья Семёнова
Бракосочетание
01.07.1765 ст.
Жена: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
02.05.1770 ст.
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
17.01.1774 ст.
Сын: Антон Семёнов
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
01.11.1779 ст.
Сын: Кузьма Семёнов
Мать ребёнка: Матрёна Васильева
Смерть
Неизвестно