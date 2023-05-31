Устинья Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1725
Муж: Илья Максимов
Рождение ребёнка
26.06.1726 ст.
Сын: Давид Ильин
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1729
Дочь: Катерина Ильина
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1730
Сын: Семён Ильин
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
24.07.1733 ст.
Сын: Борис Ильин
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Наталья Ильина
Отец ребёнка: Илья Максимов
Рождение ребёнка
1744
Сын: Устин Ильин
Отец ребёнка: Илья Максимов
Смерть
Неизвестно