Устинья Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Семёнова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1697 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1725

Муж: Илья Максимов

Рождение ребёнка
26.06.1726 ст.

Сын: Давид Ильин

Отец ребёнка: Илья Максимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1729

Дочь: Катерина Ильина

Отец ребёнка: Илья Максимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Семён Ильин

Отец ребёнка: Илья Максимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1733 ст.

Сын: Борис Ильин

Отец ребёнка: Илья Максимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Наталья Ильина

Отец ребёнка: Илья Максимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1744

Сын: Устин Ильин

Отец ребёнка: Илья Максимов

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
Неизвестно
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