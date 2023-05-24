Давид Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавид Ильин

Давид Ильин

Место рождения

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

26.06.1726 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1726 ст.

Отец: Илья Максимов

Мать: Устинья Семёнова

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Прасковья Давидова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1753

Жена: Мавра Семёнова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Степан Давыдов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Ефимия Давыдова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Спиридон Давыдов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1773 ст.

Дочь: Василиса Давидова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Ботино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.