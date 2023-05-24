Давид Ильин
Место рождения
Дата рождения26.06.1726 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1726 ст.
Отец: Илья Максимов
Мать: Устинья Семёнова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Прасковья Давидова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Бракосочетание
Около 1753
Жена: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Степан Давыдов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ефимия Давыдова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Спиридон Давыдов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
21.08.1773 ст.
Дочь: Василиса Давидова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Смерть
Неизвестно