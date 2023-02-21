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Митрофанов Митрофан Антонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Митрофанов Антон Киреев

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1799

Сын: Митрофанов Игнат Митрофанов

Мать ребёнка: Митрофанова Аграфена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1804

Сын: Митрофанов Павел Митрофанов

Мать ребёнка: Митрофанова Аграфена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Митрофанова

Мать ребёнка: Митрофанова Аграфена

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806

Сын: Митрофанов Василий Митрофанов

Мать ребёнка: Митрофанова Аграфена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1811

Сын: Митрофанов Давыд Митрофанов

Мать ребёнка: Митрофанова Аграфена

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Аграфена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Смерть
1822
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
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