Митрофанов Игнат Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Игнат Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Митрофанов Митрофан Антонов

Мать: Митрофанова Аграфена

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Военная служба
С 1830
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Смерть
Неизвестно
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