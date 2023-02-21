Митрофанов Игнат Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Митрофанов Митрофан Антонов
Мать: Митрофанова Аграфена
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Военная служба
С 1830
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Смерть
Неизвестно