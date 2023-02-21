Митрофанова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитрофанова Аграфена

Митрофанова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1799

Сын: Митрофанов Игнат Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1804

Сын: Митрофанов Павел Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Татьяна Митрофанова

Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806

Сын: Митрофанов Василий Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1811

Сын: Митрофанов Давыд Митрофанов

Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Митрофан Антонов

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close