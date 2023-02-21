Митрофанова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1776
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1799
Сын: Митрофанов Игнат Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1804
Сын: Митрофанов Павел Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Татьяна Митрофанова
Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1806
Сын: Митрофанов Василий Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1811
Сын: Митрофанов Давыд Митрофанов
Отец ребёнка: Митрофанов Митрофан Антонов
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
Неизвестно
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Смерть
Неизвестно