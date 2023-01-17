Митрофанов Давыд Митрофанов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Митрофанов Митрофан Антонов
Мать: Митрофанова Аграфена
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
09.01.1834
Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1834
Сын: Митрофанов Никита
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
29.10.1835
Сын: Митрофанов Косьма Давыдов
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Митрофанов Артемий Давыдов
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова
Со слов Митрофановой В.А., сохраненные записи.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Давыдова
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митрофанов Василий
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова
Смерть
Неизвестно