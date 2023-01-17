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Митрофанов Давыд Митрофанов

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Место рождения

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Митрофанов Митрофан Антонов

Мать: Митрофанова Аграфена

Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Бракосочетание
09.01.1834

Жена: Митрофанова Евдокия Михайлова

Евлашево, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1834

Сын: Митрофанов Никита

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
29.10.1835

Сын: Митрофанов Косьма Давыдов

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Митрофанов Артемий Давыдов

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова

Со слов Митрофановой В.А., сохраненные записи.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Давыдова

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрофанов Василий

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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