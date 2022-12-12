Митрофанов Антон Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1828
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1776
Сын: Митрофанов Митрофан Антонов
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1781
Сын: Митрофанов Харитон Антонов
Мать ребёнка: не указана
ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Смерть
1828
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер