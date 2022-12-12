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Митрофанов Антон Киреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1776

Сын: Митрофанов Митрофан Антонов

Мать ребёнка: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1779

Сын: Митрофанов Петр Антонов

Мать ребёнка: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Рождение ребёнка
1781

Сын: Митрофанов Харитон Антонов

Мать ребёнка: не указана

ГАПО ф.60 оп.4 дела 170 РС 1811г д.Маматовка Шехонского, Смольково Бахметьевой, Евлашево Цетнер
Смерть
1828
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния
ГАПО ф.60 оп.4 дела 291 РС 1834г д.Маматовка Шехонского и Евлашево Цетнер
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