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Осип Самсонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Отец

1723 г.р.

Мать

1722 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1786 г.р.
1788 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Самсон гг.

Мать: Прасковья Андреевки

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Иван Осипов

Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Кузнецов Федор Осипов

Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Осип Осипов

Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки

Рождение ребёнка
1788

Сын: Абрам Осипов

Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Семен г

Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Меланья Осипова

Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки

Смерть
1798

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