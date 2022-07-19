Осип Самсонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Самсон гг.
Мать: Прасковья Андреевки
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Иван Осипов
Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Осип Осипов
Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки
Рождение ребёнка
1788
Сын: Абрам Осипов
Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Семен г
Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Меланья Осипова
Мать ребёнка: ( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки
Смерть
1798