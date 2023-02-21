Самсон гг.
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1778
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Прасковья Андреевки
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Прасковья Андреевки
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Aфимья
Мать ребёнка: Прасковья Андреевки
Рождение ребёнка
1757
Сын: Осип Самсонов
Мать ребёнка: Прасковья Андреевки
Смерть
1778