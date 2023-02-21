Самсон гг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсон гг.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1778

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Прасковья Андреевки

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Прасковья Андреевки

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Aфимья

Мать ребёнка: Прасковья Андреевки

Рождение ребёнка
1757

Сын: Осип Самсонов

Мать ребёнка: Прасковья Андреевки

Смерть
1778
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