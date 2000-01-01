Прасковья Андреевки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Андреевки

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Самсон гг.

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Самсон гг.

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Aфимья

Отец ребёнка: Самсон гг.

Рождение ребёнка
1757

Сын: Осип Самсонов

Отец ребёнка: Самсон гг.

Смерть
1770
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