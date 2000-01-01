( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1783 г.р.
Около 1786 г.р.
1788 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1794 г.р.

Добавил:

ЯМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Иван Осипов

Отец ребёнка: Осип Самсонов

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Кузнецов Федор Осипов

Отец ребёнка: Осип Самсонов

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Осип Осипов

Отец ребёнка: Осип Самсонов

Рождение ребёнка
1788

Сын: Абрам Осипов

Отец ребёнка: Осип Самсонов

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Семен г

Отец ребёнка: Осип Самсонов

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Меланья Осипова

Отец ребёнка: Осип Самсонов

Смерть
Неизвестно
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