( Савельева из Самодуровки /) Алена Самодуровки
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Иван Осипов
Отец ребёнка: Осип Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Осип Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Осип Осипов
Отец ребёнка: Осип Самсонов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Абрам Осипов
Отец ребёнка: Осип Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Семен г
Отец ребёнка: Осип Самсонов
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Меланья Осипова
Отец ребёнка: Осип Самсонов
Смерть
Неизвестно