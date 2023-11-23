Морошкин Лука Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти07.05.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Работа или профессия
Неизвестно
воспитанник Тверской духовной семинарии, священник села Васисина Калязинского уезда Тверской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
воспитанник Тверской духовной семинарии, священник села Васисина Калязинского уезда Тверской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1797
Супруг(-а): Лука Андреевич Морошкин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Морошкин Яков Лукин
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Морошкин Федор Лукич
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
28.10.1808
Дочь: (Морошкина) Екатерина Лукинична
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
09.05.1810
Дочь: Шаврова (Морошкина) Александра Лукинична
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Белюстина (Морошкина) Анна Лукинична
Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Смерть
07.05.1844