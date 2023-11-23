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Морошкин Лука Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

07.05.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Морошкин Андрей Герасимов

Мать: Морошкина (Морошкин) Мелания Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
воспитанник Тверской духовной семинарии, священник села Васисина Калязинского уезда Тверской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
воспитанник Тверской духовной семинарии, священник села Васисина Калязинского уезда Тверской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1797

Жена: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Супруг(-а): Лука Андреевич Морошкин
Рождение ребёнка
1799

Сын: Морошкин Яков Лукин

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Морошкин Андрей Лукин

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1804

Сын: Морошкин Федор Лукич

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1806

Сын: Морошкин Степан Лукич

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
28.10.1808

Дочь: (Морошкина) Екатерина Лукинична

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
09.05.1810

Дочь: Шаврова (Морошкина) Александра Лукинична

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1814

Сын: Морошкин Гавриил Лукич

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Белюстина (Морошкина) Анна Лукинична

Мать ребёнка: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Смерть
07.05.1844

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