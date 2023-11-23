Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1777
Дата смерти1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1777
Отец: Яков Михайлов
Мать: Агриппина Яковлева
Бракосочетание
1797
Супруг(-а): Лука Андреевич Морошкин
Рождение ребёнка
1799
Сын: Морошкин Яков Лукин
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Рождение ребёнка
1804
Сын: Морошкин Федор Лукич
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Васино, Калязниский, Тверская, Россия
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Рождение ребёнка
28.10.1808
Дочь: Екатерина Лукинична
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Рождение ребёнка
09.05.1810
Дочь: Шаврова Александра Лукинична
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Белюстина Анна Лукинична
Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев
Смерть
1840