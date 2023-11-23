Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1777

Дата смерти

1840

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1777

Отец: Яков Михайлов

Мать: Агриппина Яковлева

Бракосочетание
1797

Муж: Морошкин Лука Андреев

Супруг(-а): Лука Андреевич Морошкин
Рождение ребёнка
1799

Сын: Морошкин Яков Лукин

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Рождение ребёнка
1801

Сын: Морошкин Андрей Лукин

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Рождение ребёнка
1804

Сын: Морошкин Федор Лукич

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Васино, Калязниский, Тверская, Россия
Рождение ребёнка
1806

Сын: Морошкин Степан Лукич

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Рождение ребёнка
28.10.1808

Дочь: Екатерина Лукинична

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Рождение ребёнка
09.05.1810

Дочь: Шаврова Александра Лукинична

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Морошкин Гавриил Лукич

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Белюстина Анна Лукинична

Отец ребёнка: Морошкин Лука Андреев

Смерть
1840
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