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Морошкин Федор Лукич

Место рождения

Васино, Калязниский, Тверская, Россия

Дата рождения

1804

Дата смерти

17.12.1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Морошкин Лука Андреев

Мать: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
История, Профессор
Образование
Неизвестно
Высшее
Рождение ребёнка
02.05.1843

Дочь: (Морошкина) Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
06.05.1844

Сын: Морошкин Сергей Федорович

Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
02.11.1850

Сын: Морошкин Федор Федорович

Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1853

Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1853

Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

Смерть
17.12.1857
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна

Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна

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