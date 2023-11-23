Морошкин Федор Лукич
Место рожденияВасино, Калязниский, Тверская, Россия
Дата рождения1804
Дата смерти17.12.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
История, Профессор
Образование
Неизвестно
Высшее
Рождение ребёнка
02.05.1843
Дочь: (Морошкина) Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
06.05.1844
Сын: Морошкин Сергей Федорович
Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.11.1850
Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1853
Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1853
Дочь: (Морошкина) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна
Смерть
17.12.1857
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Коваленская (Морошкина) Надежда Федоровна
Мать ребёнка: Морошкина (Оранская) Мария Николаевна