Морошкина (Морошкин) Мелания Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1755
Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Морошкина) Ирина Андреева
Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
18.04.1760
Дочь: Городецкая (Морошкина) Устинья Андреева
Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов
Смерть
После 1797