Морошкина (Морошкин) Мелания Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морошкина (Морошкин) Мелания Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1755

Сын: Морошкин Василий Андреев

Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Морошкина) Ирина Андреева

Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов

Рождение ребёнка
18.04.1760

Дочь: Городецкая (Морошкина) Устинья Андреева

Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов

Рождение ребёнка
1772

Сын: Морошкин Лука Андреев

Отец ребёнка: Морошкин Андрей Герасимов

Смерть
После 1797

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