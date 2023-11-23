Морошкин Яков Лукин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1820
Сын: Морошкин Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Морошкина (Пешехонова) Наталья Михайлова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Морошкина) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Морошкина) Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Морошкина) Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
31.08.1838
Мать ребёнка: ?
Смерть
1884