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Морошкин Яков Лукин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

1884

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Морошкин Лука Андреев

Мать: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1820

Сын: Морошкин Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Морошкина (Пешехонова) Наталья Михайлова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Морошкина) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Морошкина) Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Морошкина) Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
31.08.1838

Сын: Морошкин Иван Яковлев

Мать ребёнка: ?

Смерть
1884

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