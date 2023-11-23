Белюстина (Морошкина) Анна Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюстина (Морошкина) Анна Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

19.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Морошкин Лука Андреев

Мать: Морошкина (Баженова) Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белюстин Валериан Иванович

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белюстин Иван Степанов

Рождение ребёнка
25.09.1840

Дочь: Орнатская (Белюстина) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Рождение ребёнка
22.02.1842

Дочь: Игнатьева (Белюстина) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Рождение ребёнка
04.11.1843

Дочь: Световидова (Белюстина) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Рождение ребёнка
07.01.1845

Сын: Белюстин Николай Иванович

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лавровская (Белюстина) Августа Ивановна

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: (Белюстина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Белюстина) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов

Смерть
19.09.1888
Похороны
Неизвестно

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