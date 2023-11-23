Белюстина (Морошкина) Анна Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти19.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белюстин Валериан Иванович
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1840
Дочь: Орнатская (Белюстина) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Рождение ребёнка
22.02.1842
Дочь: Игнатьева (Белюстина) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Рождение ребёнка
04.11.1843
Дочь: Световидова (Белюстина) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Рождение ребёнка
07.01.1845
Сын: Белюстин Николай Иванович
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лавровская (Белюстина) Августа Ивановна
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: (Белюстина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Белюстина) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Белюстин Иван Степанов
Смерть
19.09.1888
Похороны
Неизвестно