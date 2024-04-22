Фёдорова Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Пелагея Александровна

Место рождения

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890

Отец: Александр

Мать: не указана

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1921

Дочь: Башмолкина Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Фёдоров Георгий Фёдорович

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1930

Дочь: Смирнова Вера Егоровна

Отец ребёнка: Фёдоров Георгий Фёдорович

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1937

Дочь: Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Фёдоров Георгий Фёдорович

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Георгий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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