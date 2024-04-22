Фёдорова Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения14.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890
Отец: Александр
Рождение ребёнка
24.09.1921
Дочь: Башмолкина Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Фёдоров Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
14.11.1930
Дочь: Смирнова Вера Егоровна
Отец ребёнка: Фёдоров Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
19.12.1937
Дочь: Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Фёдоров Георгий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно