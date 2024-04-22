Башмолкина (Фёдорова) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмолкина (Фёдорова) Анна Георгиевна

Место рождения

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.09.1921

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1885 или 1886 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1918 или 1918 г.р.
1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1921

Отец: Фёдоров Георгий Фёдорович

Мать: Фёдорова Пелагея Александровна

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.01.1941

Муж: Дейнекин Михаил Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
отдел ЗАГС Калининского района города Ленинграда
Смена фамилии
16.01.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дейнекина Анна Георгиевна
Военная служба
01.03.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 189 зенап ЛенА ПВО Место призыва: Красногвардейский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Красногвардейский р-н В январе 1943 года блокадное кольцо было... Показать все
Военная награда
27.07.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медаль «За оборону Ленинграда»
Развод
1947

Муж: Дейнекин Михаил Алексеевич

В блокаду, дом, где когда- то до войны жила молодая семья Дейнекиных - был уничтожен. Анна поселилась по другому адресу, Анна и Михаил потерялись. В 1948 Михаил находит Анну и приходит к ней домой. ... Показать все
Бракосочетание
1947

Муж: Башмолкин Сергей Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смена фамилии
1947
Башмолкина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
04.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башмолкин Сергей Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
?.03.1953

Сын: Башмолкин Александр

Отец ребёнка: Башмолкин Сергей Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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