Башмолкина (Фёдорова) Анна Георгиевна
Место рождения
Дата рождения24.09.1921
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1921
Бракосочетание
16.01.1941
отдел ЗАГС Калининского района города Ленинграда
Смена фамилии
16.01.1941
Дейнекина Анна Георгиевна
Военная служба
01.03.1943
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 189 зенап ЛенА ПВО Место призыва: Красногвардейский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Красногвардейский р-н В январе 1943 года блокадное кольцо было... Показать все
Военная награда
27.07.1943
Медаль «За оборону Ленинграда»
Развод
1947
В блокаду, дом, где когда- то до войны жила молодая семья Дейнекиных - был уничтожен. Анна поселилась по другому адресу, Анна и Михаил потерялись. В 1948 Михаил находит Анну и приходит к ней домой. ... Показать все
Бракосочетание
1947
Смена фамилии
1947
Башмолкина Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
04.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башмолкин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
?.03.1953
Сын: Башмолкин Александр
Отец ребёнка: Башмолкин Сергей Владимирович
Смерть
1993
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область