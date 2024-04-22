Смирнова (Фёдорова) Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Фёдорова) Вера Егоровна

Место рождения

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.11.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 или 1886 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930

Отец: Фёдоров Георгий Фёдорович

Мать: Фёдорова Пелагея Александровна

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.03.1950

Муж: Смирнов Валентин

Калининская обл. Ржевский р-он, д. Сытьковский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Валентин

Смерть
Неизвестно
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