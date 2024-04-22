Смирнова (Фёдорова) Вера Егоровна
Место рождения
Дата рождения14.11.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1930
Бракосочетание
23.03.1950
Муж: Смирнов Валентин
Калининская обл. Ржевский р-он, д. Сытьковский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Валентин
Смерть
Неизвестно