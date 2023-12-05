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Фёдоров Георгий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885 или 1886

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 или 1886

Отец: Фёдоров Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1921

Дочь: Башмолкина Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Александровна

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.11.1930

Дочь: Смирнова Вера Егоровна

Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Александровна

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1937

Дочь: Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Александровна

Бураково, Ржевский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Пелагея Александровна

Смерть
1945
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