Фёдоров Георгий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885 или 1886
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 или 1886
Отец: Фёдоров Фёдор
Рождение ребёнка
24.09.1921
Дочь: Башмолкина Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
14.11.1930
Дочь: Смирнова Вера Егоровна
Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
19.12.1937
Дочь: Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Фёдорова Пелагея Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945