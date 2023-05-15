Колчин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1920

Дата смерти

13.04.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1920

Отец: Колчин Николай Ильич

Мать: Усатова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1949

Дочь: Зырянова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
28.02.1951

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
16.09.1953

Дочь: Колмякова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Тамара Васильевна

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.04.1992
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