Колчин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1920
Дата смерти13.04.1992
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1920
Отец: Колчин Николай Ильич
Мать: Усатова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1949
Дочь: Зырянова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1951
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
16.09.1953
Дочь: Колмякова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Тамара Васильевна
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.04.1992